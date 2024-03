Yancoal Australia Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Yancoal Australia-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,11 AUD, während der aktuelle Kurs bei 5,28 AUD liegt, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 5,7 AUD, was einen Wert von -7,37 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yancoal Australia-Aktie liegt bei 94, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,6, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Yancoal Australia.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wird die Yancoal Australia-Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung auf sozialen Plattformen rund um Yancoal Australia betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Daher wird Yancoal Australia hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.