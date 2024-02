Yancoal Australia Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Yancoal Australia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,05 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,71 AUD liegt, was einer Abweichung von +13,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,35 AUD über dem letzten Schlusskurs (+6,73 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yancoal Australia-Aktie beträgt 64,52 und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 38 deutet darauf hin, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI damit eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Yancoal Australia ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen bei den Diskussionen in den vergangenen Tagen führen jedoch zu einer Einschätzung als "Neutral".

Das Stimmungsbild bei Yancoal Australia hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating für Yancoal Australia.