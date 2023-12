Yanchang Petroleum Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Yanchang Petroleum in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen in den letzten vier Wochen gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und somit 9,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Yanchang Petroleum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Yanchang Petroleum mit 1,28 deutlich niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (11,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

In den letzten zwei Wochen wurde Yanchang Petroleum von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.