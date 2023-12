Yanchang Petroleum Aktie: Ist das wirklich normal?

In den sozialen Medien zeigt sich bei Yanchang Petroleum in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -9,07 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Yanchang Petroleum beträgt 20, was als gut eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein gutes Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yanchang Petroleum beträgt 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten positiv eingeschätzt.