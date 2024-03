Yamazawa Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger in den letzten Tagen nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als üblich. Daher wird auch dies als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Yamazawa-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein ähnliches Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Yamazawa, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yamazawa daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Yamazawa eine Bewertung vorgenommen. Der RSI7 liegt derzeit bei 82,35 Punkten und zeigt somit an, dass Yamazawa überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in Bezug auf den 7-Tage-RSI als "Schlecht" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterkauftsignale, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält das Yamazawa-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Yamazawa derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen eine Abweichung von etwa -1,5 Prozent auf, was zu der Gesamtbewertung als "Neutral" führt.