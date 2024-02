Yamazawa Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten Wochen gab es bei Yamazawa keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu Yamazawa wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yamazawa liegt bei 38,24, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 45 in einem neutralen Bereich. Somit erhält Yamazawa in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yamazawa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1263,18 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs (1273 JPY) nur um +0,78 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 1261,06 JPY und einer Abweichung von +0,95 Prozent eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht auf. Insgesamt erhält die Yamazawa-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.