Yamazaki BakingADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Yamazaki Baking liegt bei 12,38, was ihn als "gut" einstuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,66 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment wird durch Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde über Yamazaki Baking neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Yamazaki Baking in den letzten 12 Monaten eine Performance von 118,29 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +96,36 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche dar und führt zu einem "gut" Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yamazaki Baking mit 0,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Die Differenz von -1,14 Prozent zur Durchschnittsrendite der Branche führt zu einer "schlecht" Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.