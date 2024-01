Yamato Holdings Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie von Yamato wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 23,37 liegt sie insgesamt 43 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", der bei 16,4 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aus fundamentalen Analysegründen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde Yamato besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Sowohl über den gesamten analysierten Zeitraum als auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen das Stimmungsbarometer und die Anlegerinteressen eine überwiegend positive Richtung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yamato zeigt einen Wert von 63,72, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 54 in einem neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yamato. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Yamato in den sozialen Medien zeigt keine signifikante Abweichung von der Norm, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.