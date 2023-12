Yamato Holdings Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamato Holdings":

Die Dividendenrendite von Yamato liegt bei 1,96 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. Die Aktie ist momentan 7,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 10,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 32,16 Punkten, was bedeutet, dass die Yamato-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 36,5 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie in Bezug auf den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an einem Tag vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yamato. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich für Yamato folgende Einschätzung: die Dividendenpolitik wird als neutral bewertet, die technische Analyse deutet auf eine gute Performance hin, und das Anleger-Sentiment wird als schlecht eingestuft.