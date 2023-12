Yamato HoldingsADR Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Dividendenrendite von Yamato liegt aktuell bei 1,96 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,42 Prozent in der "Luftfracht und Logistik"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von -0,46 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von unserer Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag überwiegend positive Themen diskutiert wurden und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yamato. Daher bewerten wir das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

In der technischen Analyse ist die Yamato-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 2694,5 JPY inzwischen +7,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +10,42 Prozent, wodurch wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" einstufen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Yamato daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.