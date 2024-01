teno Holdings Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Teno liegt bei 80,41, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,64, was auf eine "neutrale" Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Teno mit einem Kurs von 505 JPY derzeit um 4,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einschätzung als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -19,83 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen bei Teno keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb dieses Kriterium als "neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Teno für diese Stufe daher als "schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Teno in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Teno bezogen auf die Anlegerstimmung mit "neutral" angemessen bewertet ist.

