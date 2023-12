Yamashita Health Care Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen stand die Aktie von Yamashita Health Care im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in der jüngsten Vergangenheit vermehrt mit den positiven Themen rund um Yamashita Health Care, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch im Vergleich zum letzten Monat unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yamashita Health Care-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yamashita Health Care-Aktie liegt bei 96,67, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,91, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yamashita Health Care-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2018,77 JPY liegt, wobei der letzte Schlusskurs (2096 JPY) eine Abweichung von +3,83 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 2053,98 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +2,05 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yamashita Health Care-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.