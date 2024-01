Yamashin-Filter Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yamashin-filter-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse des RSI liefert somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Yamashin-filter in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yamashin-filter verläuft aktuell bei 322,35 JPY. Da der Aktienkurs selbst bei 326 JPY aus dem Handel ging, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da die Differenz bei +2,85 Prozent liegt.

In den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yamashin-filter. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Yamashin-filter basierend auf den verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft.