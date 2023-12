Yamashin-Filter Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yamashin-Filter-Aktie liegt bei 43,48 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Yamashin-Filter wurde in den letzten zwei Wochen als neutral beurteilt. Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien ergab überwiegend neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die Diskussionen über Yamashin-Filter in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Daher wird in Bezug auf das Sentiment und den Buzz auch eine neutrale Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse der Yamashin-Filter-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 als auch 50 Handelstage weisen auf eine ähnliche Bewertung hin.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Relative Strength Index, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und der Buzz sowie die technische Analyse alle auf eine neutrale Bewertung für die Yamashin-Filter-Aktie hindeuten.