Yamano Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yamano heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yamano weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Yamano weder überkauft noch überverkauft ist, wobei der Wert bei 45 liegt. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Yamano-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, den wir auf 50- und 200-Tages-Basis betrachten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Yamano-Aktie beträgt derzeit 70,94 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 66 JPY liegt, was einer Abweichung von -6,96 Prozent entspricht, wodurch Yamano eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 65,32 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+1,04 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Yamano daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Anlegerstimmung. Es gab keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger oder in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yamano-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Yamano wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger zeigten in den vergangenen ein, zwei Tagen kein besonders positives oder negatives Interesse an der Aktie. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Yamano auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.