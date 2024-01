Yamano Holdings Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Yamano wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, darunter die Kommunikation im Netz, die Stimmung auf sozialen Plattformen, die technische Analyse und der Relative Strength Index (RSI).

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie von Yamano eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Yamano daher als neutral bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, und in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Auch dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Yamano aktuell bei 69,33 JPY verläuft, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 68 JPY aus dem Handel, was einem Abstand von -1,92 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt zu einem neutralen Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yamano beläuft sich auf 37,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage ergibt ebenfalls eine Einstufung als neutral.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Yamano ein Rating von neutral auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren.