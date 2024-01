Yamaki Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment in Bezug auf das Unternehmen Yamaki-Osaka wird daher als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Aktie von Yamaki-Osaka derzeit -2,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,38 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Yamaki-Osaka wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung in sozialen Netzwerken untersucht. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Yamaki-Osaka wurde auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 42,86 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 58,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Yamaki-Osaka daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und den Relative-Stärke-Index.