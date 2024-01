Yamaki Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Yamaki -Osaka in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Yamaki -Osaka auf 7-Tage-Basis liegt bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Yamaki -Osaka weder überkauft noch überverkauft ist, wobei der Wert bei 54,05 liegt. Beide RSI-Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Aspekt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Yamaki -Osaka auf 154,79 JPY, während der aktuelle Kurs bei 162 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 167,16 JPY, was zu einem Abstand von -3,09 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine Gesamtnote von "Neutral" in diesem Bereich.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Yamaki -Osaka langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.