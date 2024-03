Yamaha Motor Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die charttechnische Analyse der Yamaha Motor-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1312,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1403,5 JPY liegt, was einen Unterschied von +6,95 Prozent darstellt. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs (1380,81 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,64 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yamaha Motor besonders positiv diskutiert, mit acht Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, während es in den vergangenen ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen gab. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yamaha Motor-Aktie beträgt aktuell 13, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer abweichenden Bewertung und somit zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.