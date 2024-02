Yamaha Motor Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamaha Motor":

Die technische Analyse der Yamaha Motor-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1283,05 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1432,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,65 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht angesehen. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1327,87 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs von +7,88 Prozent eine positive Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yamaha Motor-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yamaha Motor-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (32,32) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yamaha Motor.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yamaha Motor-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Yamaha Motor-Aktie.