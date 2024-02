Yamaha Motor Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamaha Motor":

In den letzten Wochen gab es bei Yamaha Motor keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Yamaha Motor für diese Stufe daher ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen haben sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Yamaha Motor beschäftigt. Somit ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Yamaha Motor aktuell bei 1293,02 JPY verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1383 JPY aus dem Handel ging, was einem Abstand von +6,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 1348,52 JPY, was einer Differenz von +2,56 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yamaha Motor zeigt, dass der Wert bei 81,99 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,96 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".