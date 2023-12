Yamaha Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie des Unternehmens Yamaha hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 16,49 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Yamaha im Branchenvergleich eine Underperformance von -55,72 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,52 Prozent im letzten Jahr, wobei Yamaha 57,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Yamaha festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yamaha diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Yamaha mit einer Dividendenrendite von 2,21 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (2,94 %) nur leicht darunter, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Differenz beträgt lediglich 0,73 Prozentpunkte.