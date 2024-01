Yamaha Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamaha":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yamaha mit 16 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 16,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Yamaha zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte", der momentan bei 56 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als unterbewertet eingestuft und daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Yamaha derzeit einen Wert von 2,21 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Yamaha-Aktie in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Aktienbewertung. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Meinungen zu Yamaha veröffentlicht, jedoch richtete sich die Aufmerksamkeit des Marktes auch auf negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

