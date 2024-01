Yamaha Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamaha":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Yamaha in den sozialen Medien hauptsächlich negativ bewertet, hauptsächlich von privaten Nutzern. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "schlecht" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yamaha-Aktie liegt bei 17, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Gut"-Rating für Yamaha.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat Yamaha in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 17,09 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -56,32 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 20,25 Prozent, wobei Yamaha 59,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Yamaha im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" eine Dividendenrendite von 2,21 % aus, was 0,73 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,94 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Neutral" aufgrund des nur leicht niedrigeren Ertrags.