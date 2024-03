Yamaha Aktie: Aufschrei, garantiert!

Yamaha zahlt im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Freizeitausrüstung & Produkte eine Dividendenrendite von 2,26 % auf Basis der aktuellen Kurse, was 0,6 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,86 % ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung aufgrund des leicht niedrigeren Ertrags.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yamaha wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Yamaha bei 3944,91 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3252 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -17,56 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3269,84 JPY, was einen Abstand von -0,55 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positivere Diskussionen an fünf Tagen überwogen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yamaha. Aufgrund dieser gemischten Stimmung bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Neutral".