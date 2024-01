YamahaDRC Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Yamaha hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,23 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 16,21 Prozent, was bedeutet, dass Yamaha im Branchenvergleich eine Underperformance von -55,43 Prozent aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Yamaha mit einer Rendite von 18,81 Prozent im letzten Jahr eine Unterperformance von 58,03 Prozent im Vergleich zum Sektor-Durchschnitt gezeigt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Yamaha-Aktie wird nicht nur anhand von Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Untersuchung ergab, dass die Aktivität der Beiträge oder Diskussionen unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Yamaha-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Yamaha derzeit eine Rendite von 2,21 % auf, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Freizeitausrüstung & Produkte") von 2,96 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yamaha-Aktie mit -26,52 Prozent Entfernung vom GD200 (4432,6 JPY) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen einen Kurs von 3426,22 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yamaha-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.