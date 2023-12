YamahaDRC Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung und das Interesse für die Aktie von Yamaha haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen, so eine Analyse der Internet-Kommunikation. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie von Yamaha eine "Gut"-Bewertung erhalten hat. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Yamaha gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was zu der positiven Bewertung beiträgt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yamaha bei einem Wert von 16 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (KGV von 56,93) liegt die Aktie von Yamaha jedoch unter dem Durchschnitt (ca. 71 Prozent). Daraus ergibt sich eine Unterbewertung und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yamaha-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt unter dem letzten Schlusskurs. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für Yamaha.

Abschließend betrachtet, weist Yamaha derzeit eine Dividendenrendite von 2,21 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Freizeitausrüstung & Produkte") von 2,95 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.