YamahaDRC Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Yamaha eine Performance von -39,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche eine Underperformance von -56,32 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Yamaha um 59,47 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet Yamaha im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte eine etwas niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien führte dazu, dass die Aktie von Yamaha in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yamaha-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4390,7 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei nur 3422 JPY liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Yamaha-Aktie sowohl aufgrund der Performance, Dividendenrendite, Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse mit einem "Schlecht"- oder "Neutral"-Rating versehen, was auf eine eher negative Einschätzung hindeutet.