YamahaDRC Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Yamaha liegt der aktuelle 7-Tage-RSI bei 46,93 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI25 bei 61,37 liegt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yamaha eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Daher erhält Yamaha in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt die Rendite von Yamaha mit -39,23 Prozent um mehr als 58 Prozent darunter. Ähnlich sieht es in der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche aus, wo Yamaha mit 56,17 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite von 16,94 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 3233 JPY bei Yamaha eine Entfernung von -27,75 Prozent vom GD200 (4475,01 JPY) und ein "Schlecht"-Signal. Auch der GD50, mit einem Kurs von 3559,04 JPY, weist auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -9,16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Yamaha-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.