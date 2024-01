YamahaDRC Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Yamaha verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,23 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" eine Underperformance von -56,32 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 20,25 Prozent erzielte, liegt Yamaha um 59,47 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Yamaha in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Zusätzlich wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen rund um den Wert von Yamaha in sozialen Medien angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yamaha-Aktie zeigt einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,15, was darauf hindeutet, dass Yamaha weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Yamaha.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Yamaha eine Rendite von 2,21 % aus, was 0,73 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,94 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".