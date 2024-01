Yamaguchi Financial Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Yamaguchi liegt der RSI7 bei 6,29 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Yamaguchi wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der aktuelle Kurs der Yamaguchi liegt mit +17,03 Prozent Entfernung vom GD200 (1095,05 JPY) im charttechnischen Sinne im "Gut"-Bereich. Der GD50 beträgt 1309,88 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Yamaguchi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die zunehmende Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Yamaguchi-Aktie vermehrt Beachtung erfährt und daher ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.