Yamaguchi Financial Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Yamaguchi liegt bei 11,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 1105,13 JPY für den Schlusskurs der Yamaguchi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1338 JPY (+21,07 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1311,91 JPY, was einen ähnlichen Schlusskurs (+1,99 Prozent) bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yamaguchi haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für diese Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yamaguchi ist ebenfalls positiv, da ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Yamaguchi beschäftigt hat. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.