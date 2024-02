Yamaguchi Financial Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Yamaguchi liegt der RSI bei 33,45, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 34 für die Yamaguchi. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, der ebenfalls ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yamaguchi unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für die Aktie von Yamaguchi ergibt sich dabei folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat nur eine geringe Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Yamaguchi für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Yamaguchi ein "Schlecht"-Wert.

Die Yamaguchi ist mit einem Kurs von 1450,5 JPY inzwischen +8,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +24,28 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.