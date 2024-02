Yamaguchi Financial Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Relative Strength Index ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Yamaguchi-Aktie liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 24,39 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,07, was bedeutet, dass Yamaguchi hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht bedeutend verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yamaguchi-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +26,45 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Yamaguchi. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Yamaguchi von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.