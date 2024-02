Yamaguchi Financial Aktie: Hammer-Nachricht!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Yamaguchi als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yamaguchi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 32,49 und ein Wert für den RSI25 von 33,98. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume und somit zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Yamaguchi ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Yamaguchi von 1478 JPY eine Entfernung von +25,63 Prozent vom GD200 (1176,45 JPY), was ein "Gut"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1342,08 JPY auf. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +10,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yamaguchi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich zudem die Diskussion über positive Themen verstärkt. Aufgrund dieser Informationen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.