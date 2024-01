Yamagata Bank Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Yamagata Bank-Aktie wird aufgrund verschiedener Analysemethoden auf "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso ist die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Yamagata Bank bei 1092,45 JPY verzeichnet, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs liegt bei -2,24 Prozent, was für ein "Neutral"-Signal spricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit -2,71 Prozent eine neutrale Entwicklung. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamteinschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yamagata Bank liegt bei 38,3 und wird daher auch als neutral bewertet. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 45,04 eine neutrale Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Yamagata Bank besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung der Yamagata Bank-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden und des Anleger-Sentiments.