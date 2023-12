Yamagata Bank Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie der Yamagata Bank hat in den letzten Monaten eine neutrale Einschätzung erhalten, basierend auf der Diskussionsintensität im Netz sowie dem Anleger-Sentiment. Die Diskussionsaktivität zeigte eine durchschnittliche Frequenz von Wortbeiträgen, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen jedoch, haben sich negative Themen in den Diskussionen der Anleger dominiert, was zu einer aktuellen neutralen Einschätzung geführt hat.

Die technische Analyse der Aktie ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führten zu neutralen Ratings.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab ebenfalls neutrale Einschätzungen, da sowohl der 7-Tage RSI als auch der 25-Tage RSI auf Neutral gestellt wurden. Insgesamt zeigt die RSI-Analyse ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie der Yamagata Bank.

Insgesamt erhält die Aktie der Yamagata Bank daher auf Basis der Diskussionsintensität, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des RSI eine neutrale Bewertung.