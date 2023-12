Yamagata Bank Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. Im Falle der Yamagata Bank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Yamagata Bank.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Yamagata Bank-Aktie von 1083 JPY als "Neutral"-Signal bewertet, da er -1,77 Prozent vom GD200 (1102,51 JPY) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1113,38 JPY auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung ein langfristiges "Neutral"-Rating. Die Stimmungsänderungsrate für Yamagata Bank zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Yamagata Bank-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.