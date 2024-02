Yamagata Bank Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie der Yamagata Bank hat in den vergangenen 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1099,14 JPY geschlossen. Der letzte Schlusskurs von 1085 JPY weicht somit um -1,29 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1085,36 JPY nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse und das allgemeine Sentiment der Anleger zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Yamagata Bank-Aktie. Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen hin, was das Unternehmen als "Gut" eingeordnet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Yamagata Bank-Aktie, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch 25 Tagen.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie der Yamagata Bank auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index.