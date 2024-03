Yamadai-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Yamadai liegt bei 44,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,78 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Yamadai derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1382,38 JPY, während der Aktienkurs (2885 JPY) um +108,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2229,54 JPY, was einer Abweichung von +29,4 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yamadai waren in den letzten Wochen positiv, was sich in vermehrten positiven Kommentaren in den sozialen Medien widerspiegelte. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen zu Yamadai geäußert, während negative Diskussionen kaum stattfanden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Yamadai auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.