Yamadai Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktienanalyse von Yamadai zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1361,13 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3225 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +136,94 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2152,94 JPY, was einer Distanz von +49,8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die Aktie lautet daher "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Yamadai war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yamadai haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yamadai zeigt einen Wert von 46,9 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 39 bestätigt ebenfalls die neutrale Einstufung. Insgesamt wird daher der RSI für die Aktie als "Neutral" bewertet.