Yamadai Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Yamadai wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,6 Punkten, was darauf hinweist, dass Yamadai überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Hier ist Yamadai weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Yamadai-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Yamadai bei 1115 JPY und damit -1,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,32 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Yamadai wird anhand von Beiträgen aus Social Media und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Yamadai eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage, sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Yamadai daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.