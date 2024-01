Yamada Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Yamada ist insgesamt neutral. Dies wurde aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen abgeleitet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Yamada bei 34,23, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yamada-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +17,42 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein Rating von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Kriterium des Sentiments und des Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Yamada für diese Stufe daher ein Rating von "Neutral".

