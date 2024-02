Yamada Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Yamada-Aktie einen Wert von 55,13 für den RSI7 und 30,24 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Themen rund um Yamada neutral waren, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Yamada bei 3987,34 JPY liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs ist um +37,69 Prozent gestiegen, was ein weiteres "Gut"-Signal ist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 4730,7 JPY, was einem Anstieg von +16,05 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Stimmung und Diskussionen, sowie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse der Aktie.