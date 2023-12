Yamada Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle in der Analyse von Yamada, um starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen blieb die Stimmung jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yamada liegt bei 91,67, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den Gesprächen der Anleger gab es keine hervorstechenden Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Yamada bei 3595,31 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 4325 JPY beträgt +20,3 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4429 JPY, was einer Differenz von -2,35 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".