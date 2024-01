Yamabiko Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Yamabiko-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1444,34 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1521 JPY weicht somit um +5,31 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1455,34 JPY), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,51 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yamabiko-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Yamabiko liegt bei 31,48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Yamabiko festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Yamabiko. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yamabiko daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yamabiko in verschiedenen Kategorien mit "Neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf das Anleger-Sentiment.