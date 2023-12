Yalla Ltd Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Yalla-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 30. Daraus lässt sich schließen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Yalla weder überkauft noch überverkauft (Wert: 43,47), weshalb das Wertpapier auch auf dieser Basis mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Yalla.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Yalla in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Analyse erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut".

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Yalla eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yalla eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yalla-Aktie für die letzten 200 Handelstage (+30,72 Prozent Abweichung) und für die letzten 50 Handelstage (+10,57 Prozent Abweichung) eine positive Tendenz. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die Yalla-Aktie.

Insgesamt kann die Yalla-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung mit einem insgesamt "Neutral" bis "Gut"-Rating bewertet werden.