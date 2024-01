Yalla Ltd Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Anleger von Yalla haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben, so die Auswertung unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert bei 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 45,81 bewertet und erhält somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Yalla-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 4,86 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 6,13 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Die Bewertung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich eine neutrale Einschätzung aufgrund der üblichen Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.