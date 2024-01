Yakuodo Aktie: Das hat Gewicht!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Analysten haben die soziale Plattform von Yakuodo untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Yakuodo diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) stellt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yakuodo-Aktie hat einen Wert von 11, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 42,91, was darauf hindeutet, dass Yakuodo weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Abweichung wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Yakuodo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2597,46 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2775 JPY, was einem Unterschied von +6,84 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 2699,98 JPY, was einem Anstieg von +2,78 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Yakuodo wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und daher wird für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls die Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.