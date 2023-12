Yakuodo Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Yakuodo-Aktie beträgt der RSI 43,13, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 55,35, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +2,22 Prozent auf, während für die letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von -2,72 Prozent festzustellen ist. Beide Abweichungen führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Yakuodo-Aktie geäußert. Dies führte zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf Grundlage des Anleger-Sentiments.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine neutrale Bewertung. In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Yakuodo in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen war im Normalbereich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Yakuodo-Aktie in allen analysierten Bereichen eine neutrale Bewertung.